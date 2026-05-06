Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kars’ta bulunan tarihi Dereiçi Hidroelektrik Santrali’nin (HES) işletme hakkının devri yöntemiyle özelleştirileceğini resmen duyurdu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ’ye ait olan ve 1949 yılından bu yana faaliyet gösteren 0.4 MW kurulu güce sahip santral için ihale süreci başlatıldı.

Yatırımcıların ilgisine sunulan tesis için geçici teminat bedeli 1 milyon TL olarak belirlenirken, ilgililerin 25 Haziran tarihine kadar tekliflerini iletmeleri gerekiyor.

ÖZELLEŞTİRME İLE BÖLGEDEKİ ERNERJİ VERİMİ ARTACAK

Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilecek olan ihalede ödeme seçenekleri yatırımcılara esneklik sunacak şekilde planlandı. İhale bedelinin peşin veya vadeli olarak ödenebileceği belirtilirken, vadeli seçenek tercih edildiği takdirde bedelin en az yüzde 40'ı peşin tahsil edilecek.

Kalan tutar ise 12 ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla 48 aya kadar vadelendirilebilecek. Vadeye bırakılan tutara yıllık yüzde 30 oranında basit faiz uygulanacağı kaydedilirken, bu özelleştirme hamlesinin bölgedeki enerji üretim kapasitesinin verimliliğini artırması hedefleniyor.