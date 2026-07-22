Konya'nın Selçuklu döneminden günümüze ulaşmayı başaran en önemli tarihi yapılarından biri olan 791 yıllık Zazadın Hanı, kapsamlı bir restorasyon ve dönüşüm projesiyle yeniden işlev kazanacak. Tarihi doku korunarak hayata geçirilecek proje kapsamında han, butik otel, sosyal yaşam alanları ve turistik tesisleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

30 TEMMUZ'DA İHALEYE ÇIKIYOR

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Selçuklu ilçesine bağlı Tömek Mahallesi'nde 62 dönümlük arazi üzerinde yer alan Zazadın Hanı için 30 Temmuz Perşembe günü ihale düzenlenecek. İhale, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

136,9 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

Projede muhammen bedel 136 milyon 936 bin 884 TL olarak açıklandı. İhaleyi kazanan yatırımcı, ilk iki yılı restorasyon ve inşaat çalışmalarına ayrılmak üzere tarihi yapıyı toplam 30 yıl süreyle işletme hakkına sahip olacak.

TARİHİ DOKUSU KORUNARAK TURİZME AÇILACAK

Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli devlet adamlarından Sadeddin Köpek tarafından 1235 yılında inşa ettirilen Zazadın Hanı, yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlardan geçerek bugüne ulaştı. Hâlihazırda herhangi bir kiracısı bulunmayan tarihi kervansaray, hazırlanacak yeni mimari proje doğrultusunda özgün yapısı korunarak turizm ve sosyal yaşamın önemli merkezlerinden biri haline getirilecek.

Dönüşüm projesi kapsamında Zazadın Hanı içerisinde butik otel, kafeteryalar, yürüyüş yolları ve kır düğün alanları oluşturulacak. Böylece tarihi yapı hem yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği bir destinasyon olacak hem de çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.