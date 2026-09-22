Pilot uygulamadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ardından Alo Adalet 135 Hattı’nın kasım ayından önce 81 ilde tamamen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Teknik ve idari hazırlıkların tamamlanmasıyla sistem kademeli olarak ülke genelindeki adliyelere yayılacak.

81 İLDE DEVREYE ALINACAK

Yargı hizmetlerini daha erişilebilir ve hızlı hale getirmek amacıyla oluşturulan Alo Adalet 135 Hattı’nın pilot uygulaması eylül ayında başladı. İlk aşamada İstanbul, Kayseri ve Ankara Batı adliyelerinde kullanılan sistemin işleyişine ilişkin veriler ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar incelenecek.

Pilot adliyelerin belirlenmesinde iş yoğunluğu, dava ve dosya çeşitliliği ile bölgesel özellikler dikkate alındı. Buradan elde edilen sonuçların sistemin Türkiye genelinde uygulanması sırasında kullanılacağı belirtildi.

KİMLER 135'İ ARAYABİLECEK?

Yeni sistem kapsamında 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlar Alo Adalet 135 üzerinden doğrudan başvuruda bulunabilecek. Uygulamayla uzun süredir devam eden dosyaların takip edilmesi ve vatandaşların bu dosyalara ilişkin başvurularını daha kolay iletebilmesi amaçlanıyor. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün teknik çalışmalarını tamamlaması ve Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının adliyelerde teşkilatlanmasıyla hattın kapsamı genişletilecek.

KASIMDAN ÖNCE TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Alo Adalet 135 Hattı’nın kasım ayından önce Türkiye genelinde tamamen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Böylece pilot adliyelerde başlayan uygulama 81 ilde vatandaşların kullanımına sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sistemle 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıklamıştı. Gürlek, pilot olarak başlatılan uygulamanın en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını belirtmişti.