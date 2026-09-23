Doğa yürüyüşlerinin ve açık hava etkinliklerinin arttığı bu dönemde, doğada kendiliğinden yetişen bazı tehlikeli bitkiler hakkında dikkat çeken uyarılar gelmeye devam ediyor.

Son olarak bir doğaseverin yürüyüş rotası üzerinde rastladığı ve halk arasında "yılan yatağı" veya "yılan yastığı" (Arum maculatum) adıyla bilinen bitki, büyük bir endişe yarattı.

Bitkiyi fark eder etmez çevredekileri ve takipçilerini uyaran vatandaş, bu türün kesinlikle el sürülmemesi ve görüldüğü andan itibaren mesafenin korunması gerektiğinin altını çizdi.

YILAN YASTIĞI BİTKİSİ NEDİR VE NEDEN ÇOK ZEHİRLİ?

Genellikle nemli orman altlarında, gölgelik alanlarda ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişen yılan yastığı, parlak yeşil yaprakları ve ilerleyen dönemde kırmızı-turuncu tanelere dönüşen meyve yapısıyla dikkat çekiyor. Görünüşü büyüleyici olsa da bünyesinde yüksek miktarda kalsiyum oksalat kristalleri barındırıyor.

Bu bileşenler, insan cildine temas ettiğinde veya kazara tüketildiğinde mikro iğneler gibi dokulara batıyor. Sonucunda ise şu tehlikeli belirtiler ortaya çıkabiliyor:

Ciltte Şiddetli Tahriş: Dokunulduğunda ciltte kızarıklık, şiddetli kaşıntı ve yanma hissi.

Ağız ve Boğazda Şişme: Yanlışlıkla tüketilmesi durumunda dil, dudak ve boğazda anında ödem oluşarak nefes darlığına yol açması.

Mide ve Sindirim Zehirlenmesi: Yutulması halinde şiddetli mide ağrısı, kusma ve zehirlenme tablosu.

DOĞADA GÖRÜRSENİZ NE YAPMALISINIZ?

Uzmanlar ve deneyimli doğa yürüyüşçüleri, yılan yastığı bitkisiyle karşılaşanların şu adımlara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor:

Temas Etmeyin ve Yaklaşmayın: Çocukların ve evcil hayvanların bitkiye dokunmasına kesinlikle izin vermeyin.

Çıplak Elle Dokunduysanız Sabunla Yıkayın: Kazara temas durumunda bölgeyi bol su ve sabunla yıkayın, gözlerinize temas ettirmekten kaçının.

Semptom Gösterirseniz Sağlık Kuruluşuna Başvurun: Tüketilmesi veya şiddetli alerjik reaksiyon görülmesi halinde zaman kaybetmeden 112 Acil Servis ile iletişime geçin.