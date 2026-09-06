Türkiye genelinde olası bir savaş, bölgesel kriz veya büyük ölçekli doğal afet durumlarına karşı yürütülen sığınak projelerinde kritik aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararları doğrultusunda başlatılan geniş kapsamlı çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Sivil savunma altyapısını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan dev proje, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde yürütülüyor. Yapımı sürdürülen modern sığınak tesisleri; askeri tehditler ve acil durumların yanı sıra, olası deprem ve afet anlarında da vatandaşlar için güvenli birer koruma alanı işlevi görecek.

Hazırlıkları süren sığınaklara ilişkin ilk görüntüler ise sosyal medyada yayılmaya başladı. Söz konusu görüntülerde yerin altında uzun koridarlar inşa edildiği görüntülendi.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Projeler hız kazanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yeni Sığınak Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle birlikte sivil savunma standartları baştan aşağı yenilendi.

Yeni mevzuat kapsamında kamu binaları, belediye tesisleri, özel sektör projeleri ve konutlarda, bölgedeki nüfus yoğunluğu ile kullanım amacına uygun standartlarda sığınak alanlarının inşası zorunlu kılındı.

Ayrıca insan sirkülasyonunun yüksek olduğu 5 bin kişi ve üzeri kapasiteli spor kompleksleri, alışveriş merkezleri, kapalı otoparklar ve millet bahçeleri gibi devasa yapılarda da modern sığınak kriterlerinin uygulanması şart koşuldu.