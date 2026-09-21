Türkiye’nin 82. ilinin hangi ilçe olacağına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Sanayi, ticaret ve turizm açısından gelişmiş ilçelerin yer aldığı listede Ege Bölgesi’nden Akhisar ve Fethiye de bulunuyor.

İL OLMAYA ADAY 23 İLÇE

İl olmaya aday gösterilen ilçeler şöyle:

Bandırma – Balıkesir

İskenderun – Hatay

Akhisar – Manisa

Siverek – Şanlıurfa

Ergani – Diyarbakır

Elbistan – Kahramanmaraş

Edremit – Balıkesir

Cizre – Şırnak

Çorlu – Tekirdağ

Ereğli – Konya

Alanya – Antalya

Ünye – Ordu

Yüksekova – Hakkari

İnegöl – Bursa

Kahta – Adıyaman

Midyat – Mardin

Manavgat – Antalya

Lüleburgaz – Kırklareli

Kozan – Adana

Polatlı – Ankara

Erciş – Van

Tarsus – Mersin

Fethiye – Muğla

EGE'DEN HANGİ İLÇELER LİSTEYE GİRDİ?

Ege Bölgesi’nden Manisa’nın Akhisar ilçesi ile Muğla’nın Fethiye ilçesi listede yer aldı. Her iki ilçe de nüfusunun yanı sıra ekonomik ve ticari yapısıyla il olmaya aday gösterilen yerler arasında bulunuyor. Listede İzmir’e bağlı herhangi bir ilçe ise yer almıyor.

82. İL HANGİ İLÇE OLACAK?

Listede yer alan ilçeler nüfus, ekonomik hareketlilik, altyapı, sanayi, ticaret ve turizm gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Ancak bu ilçelerden herhangi birinin Türkiye’nin 82. ili olacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. İl statüsü verilmesi halinde yeni ilin plaka kodunun ne olacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Mevcut sistemde Türkiye’deki 81 ilin plaka kodları 01’den 81’e kadar sıralanırken, kurulabilecek yeni bir il için 82 kodu gündeme geliyor.