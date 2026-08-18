İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, TP Petrol Dağıtım ve Zülfikarlar Holding'e verilen konkordato mühletini 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzattı. Alınan kararla birlikte grubun borçlarına yönelik koruyucu tedbirler devam edecek ve şirketler adına çek yazımı durdurulacak.

MAHKEME HANGİ ŞİRKETLERİ KORUMA ALTINA ALDI?

Mahkemenin uzatma kararı, holding yönetim kurulunun yanı sıra grup bünyesindeki stratejik şirketleri kapsıyor. Kararla birlikte İsfendiyar Zülfikari ile Akça Kimyevi Maddeler, Berke Elektrik, Tesla Enerji, TP Petrol Dağıtım, Zülfikarlar Holding ve Zülfikarlar Kimyevi Maddeler hakkındaki yasal koruma süreci resmi olarak devam edecek.

EPDK SORUŞTURMASI VE TUTUKLAMALAR SÜRECİ TETİKLEDİ

84 yıllık holdingin bünyesindeki finansal kriz, Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş.'ye yönelik yürütülen adli soruşturmayla başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) eksik akaryakıt bildirimi yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda şirketin üç üst düzey yöneticisi tutuklandı. Türkiye akaryakıt pazarında yüzde 4,3'lük payla en büyük altıncı şirket konumunda bulunan dev firma, operasyonun ardından geçici mühlet talep etti.

AKÇA KİMYA'DA TAHVİL AÇIKLAMASI DÜZELTİLDİ

Soruşturmanın ardından holding iştiraklerinden Akça Kimya da konkordato talebinde bulundu. Piyasada şirketin 1 milyar liralık tahvil ödemesini yapamadığı iddiaları yayılsa da şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu tahvil borcunun 1 milyar lira değil, 60 milyon lira olduğu ve geçici mühlet kararının uygulandığı duyuruldu.

ALACAKLILAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mahkemenin süreyi uzatmasıyla birlikte şirketler aleyhine yeni icra takibi yapılamayacak ve mevcut koruyucu kararlar yürürlükte kalacak. Konkordato süreci boyunca holding ve bağlı şirketlere ait çekler yazılmayacak. Alacaklıların tüm tahsilat işlemleri ise mahkemenin belirlediği konkordato hükümleri çerçevesinde yürütülecek.

1942'DEN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYOR

Zülfikarlar Holding'in ticari geçmişi 1942 yılında kimya sektöründeki faaliyetleriyle başladı. Grup, geçen 84 yıllık süreç içerisinde kimya alanındaki uzmanlığını genişleterek enerji, elektrik üretimi ve petrol dağıtımı gibi stratejik sektörlerde dev bir yapıya dönüştü.