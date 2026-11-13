Türkiye genelindeki yaygın şube ağının yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteren Özsüt’ün franchise işletmeciliğini üstlenen STP Gıda, konkordato sürecine girdi.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuruyu inceleyerek hem şirket hem de Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu için üç ay süreyle geçici mühlet uygulanmasına karar verdi.

KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordato inceleme sürecinin denetlenmesi ve sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla geçici komiser heyeti atadı.

Karar doğrultusunda STP Gıda’nın mali ve idari süreçlerini takip etmek üzere üç kişilik, İbrahim Urlulu için ise bir kişilik geçici konkordato komiseri görevlendirildi.

İCRA İŞLEMLERİ DURDURULDU

Üç aylık geçici mühlet kararıyla birlikte davacı tarafların mali yapısını korumaya yönelik tedbirler devreye alındı.

Bu süreçte şirket ve yönetim kurulu başkanı aleyhine yeni icra takibi başlatılması önlenirken, devam eden icra işlemleri de geçici olarak durduruldu.