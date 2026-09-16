Türkiye genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yerel idarelerin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 9 ilde yeni raylı sistem hatları planlanıyor.

Projeler; Şanlıurfa’dan Trabzon’a, Van’dan Sakarya’ya, Malatya’dan Diyarbakır’a, Hatay, Batman ve Denizli’ye kadar uzanıyor.

TRABZON'DA İLK ETAP BAŞLIYOR

Trabzon’da Şehir Hastanesi ile Havalimanı arasında yapılması planlanan hattın uzunluğu 16,5 kilometre olacak. Projede 16 istasyon yer alacak. Hattın 2029’da hizmete açılması planlanırken temel atma tarihi 1 Eylül 2026 olarak belirlendi.

VAN'DA 8,67 KİLOMETRELİK HAT

Van’da Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye güzergahında planlanan raylı sistem hattı 8,67 kilometre uzunluğunda olacak. Projede 11 istasyon bulunması planlanıyor. Hattın 2029’da açılması hedeflenirken projenin Bakanlığa devrinin Eylül 2026’da yapılması planlanıyor.

SAKARYA'DA 19 İSTASYONLU PROJE

Sakarya’da Adapazarı-Serdıvan-Kampüs güzergahında hayata geçirilmesi planlanan proje 15,2 kilometre uzunluğa sahip olacak. 19 istasyonun yer alacağı hattın 2028’de hizmete açılması planlanıyor. Projede ön yeterlilik sürecinin Eylül 2026’da tamamlanması bekleniyor.

ŞANLIURFA'DA İHALE SÜRECİ

Şanlıurfa’da ilk etap kapsamında Haliliye-Eyyübiye arasında 6,5 kilometrelik raylı sistem hattı planlanıyor. İstasyon sayısı ve açılış tarihi henüz netleşmezken ihale sürecinin 13 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

MALATYA'DA 24 KİLOMETRELİK HAT

Malatya’da İnönü Üniversitesi ile Beylerderesi arasında yapılması planlanan hat 24 kilometre uzunluğunda olacak. Projede 24 istasyon yer alması planlanıyor. Hattın 2029’da açılması hedefleniyor.

DİYARBAKIR'DA 20 İSTASYON OLACAK

Diyarbakır’da Dağkapı ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında planlanan raylı sistem hattının uzunluğu 14,1 kilometre olacak. Projede 20 istasyon bulunacak ve hattın 2028’de hizmete alınması planlanıyor.

HATAY'DA İLK ETAP 2027'DE HEDEFLENİYOR

Hatay’da Antakya OSB ile Meclis Binası arasında yapılması planlanan ilk etapta hat uzunluğu ve istasyon sayısı henüz netleşmedi. Projenin 2027 yılında açılması hedefleniyor.

BATMAN'A 10 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM

Batman’da Balpınar Belde Kavşağı ile Güvercin Köyü arasında planlanan hattın uzunluğu 10 kilometre olacak. 12 istasyonun yer alacağı projenin 2027’de hizmete açılması planlanıyor.

DENİZLİ'DE GÜZERGAH 21 KİLOMETRE

Denizli’de Bayramyeri ile Pamukkale Üniversitesi arasında planlanan raylı sistem hattının uzunluğu 21 kilometre olarak öngörülüyor. İstasyon sayısı ve açılış tarihi henüz netleşmedi.