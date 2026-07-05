Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Avrupa Birliği genişleme politikasının küresel ölçekte yeniden ivme kazandığı bir dönemde, Türkiye'nin gerekli demokratik reformları hayata geçirmediği ve bu nedenle üyelik sürecinin durma noktasında kalmaya devam ettiği açıklandı.

Türkiye'nin AB üyeliğine bağlılığını defaatle yineleyen açıklamalarına rağmen, katılım sürecini doğrudan tıkayan temel eksikliklerin henüz giderilmediği belirtilen karar tasarısı, 107 "hayır" ve 171 "çekimser" oya karşı 381 "evet" oyuyla kabul edildi.

AP milletvekilleri, Ankara'ya hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratik standartlar, basın özgürlüğü ve temel haklar alanlarındaki yapısal sorunları çözme çağrısını yineledi.

CHP RAPORDA YER ALDI

Kabul edilen raporda, Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik önemi ile NATO müttefiki rolü net bir şekilde vurgulanırken, iç siyasete ve ana muhalefet partisine yönelik gelişmeler sert eleştirilere hedef oldu.

AP Türkiye Raportörü Sancho Nachez Amor, Türkiye'nin otoriter bir modele doğru ilerlediğini savunarak, ana muhalefet partisi CHP'yi ve meşru liderliğini hedef alan son hukuki süreçlerin, demokratik çoğulculuğun ve hukukun üstünlüğünün uğradığı geniş çaplı erozyonun en somut örneği olduğunu ifade etti.

Amor, bu durumun yargının siyasi amaçlar doğrultusunda bir silah gibi kullanıldığını açıkça gösterdiğini ileri sürdü.

TÜRKİYE SESSİZLİĞİ AB'NİN İMAJINI ZEDELİYOR

Öte yandan raporda sadece Ankara değil, Avrupa Birliği kurumları ve üye devletler de süreç karşısında pasif kalmakla eleştirildi.

Avrupa Komisyonu ile Avrupa Dış Eylem Servisi’ni (EEAS) Türkiye'ye karşı daha güçlü ve net bir duruş sergilemeye çağıran Raportör Amor, Türkiye'deki mevcut duruma karşı sergilenen sessizliğin AB'nin imajını ve inandırıcılığını zedelediğini belirtti.

Amor, bu yaklaşımın Türk toplumunun AB yanlısı ve demokratik kesimlerini yalnızlaştırdığını ve bu durumun geri döndürülmesi yıllar alacak sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.