Türkiye'de 29 ilde istasyonu bulunan ve çoğunlukla taşra bölgelerinde hizmet veren Euroil, yaşadığı mali sıkıntıların ardından konkordato başvurusunda bulundu.

Halihazırda yaklaşık 100 istasyona sahip olan şirket, aynı zamanda Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’deki depolama tesisleri üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına dağıtım gerçekleştirmekte.

MAHKEME 3 KİŞİLİK HEYET GÖREVLENDİRDİ

Türkiye'de görülen yüksek enflasyonun ardından çok sayıda işletme kapanma tehlikesi yaşarken, uzun süredir mali sıkıntılar yaşayan ve küçülmeye giden Euroil, iflas öncesi son aşamada olarak bilinen konkordato başvurusunda bulundu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere Mali Müşavir İşletme Uzmanı Yasin Doğan, Bağımsız Denetçi Ahmet Özmaden ve İcra İflas Hukukçusu İbrahim Aşık'tan oluşan 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.



BİR ZAMANLAR TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDAYDI



Geçtiğimiz yıllarda değişen ekonomi modeli ve uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle küçülme süreci hızlanan Euroil, 2010 yılında sahip olduğu 303 istasyon ile Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım servislerinden birine sahipti.