İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonların 4. dalgası bu sabah başlatılırken, yapılan şafak operasyonlarında çok sayıda isim gözaltına alındı.



Hakkında gözaltı kararı verilen 49 kişinin içerisinde iş dünyasından dikkat çeken isimler de yer alırken, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve TOGG fabrikası gibi dev ihaleleri üstlenen Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

AKARYAKIT DEVİNİN SAHİBİ GÖZALTINDA



Operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden biri de, Türkiye'de özellikle Ege Bölgesi'nde yaygın akaryakıt ağı ile bilinen TECO'nun sahibi Sarp Yalçınkaya oldu.



Türkiye'nin birçok bölgesinde toplam 369 akaryakıt istasyonu ile hizmet veren firmanın sahibi Yalçınkaya sabah saatlerinde gözaltına alınırken, Emniyet'te işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.