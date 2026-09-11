Türk Altın İşletmeleri A.Ş., Balıkesir ve Bilecik bölgelerindeki maden ruhsatları ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki işleme tesisini barındıran Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamını bünyesine kattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen işlem, KDV ve vergiler dahil 65,5 milyon dolar ödemeyle peşin olarak sonuçlandırıldı.

SATIN ALMA BEDELİNDE REVİZYONA GİDİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, daha önce maden ruhsatları ve Sındırgı'da bulunan cevher işleme tesisinin doğrudan devralınması amacıyla 69,9 milyon dolarlık bir mutabakat öngörüldüğü hatırlatıldı. Gerçekleştirilen nihai anlaşmayla birlikte devir bedeli 65,5 milyon dolar olarak kesinleşti.

DEVREDİLEN VARLIKLAR VE ALTYAPI

Anlaşma kapsamında Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.'ye ait şu varlıklar Türk Altın İşletmeleri'nin mülkiyetine geçti:

-Balıkesir ve Bilecik sınırları içinde yer alan 6 adet maden ruhsatı,

Bölgedeki 108 adet taşınmaz,

-Sındırgı'daki faal cevher işleme tesisi ve atık depolama alanı,

-İşletmeye ait tüm makine, ekipman ve operasyonel varlıklar.

ÜRETİM KAPASİTESİNİN GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR

Şirket yönetimi, tamamlanan bu satın almanın Türkiye genelindeki madencilik faaliyetlerini büyütme, operasyonel ağını güçlendirme ve fiziki altın üretim kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası olduğunu bildirdi. Devralınan tesis ve sahaların mevcut portföye entegre edilerek işletilmesine devam edileceği kaydedildi.