ABD petrol şirketi Chevron'un Girit'in güneyindeki sahalarda sismik araştırmalara başlamaya hazırlandığı bir dönemde Libya, Yunanistan'a resmi bir nota iletti.

24 Ağustos tarihli notada, Girit'in güneyinde ilan edilen arama faaliyetleri protesto edilirken, bu tür girişimlerin sürdürülmesinin iki ülke arasındaki ikili müzakerelerin seyrini olumsuz etkileyebileceği ve sürecin durmasına yol açabileceği kaydedildi.

Yunanistan'ın araştırma için belirlediği alanlar, Türkiye ve Libya arasındaki Münhasır Ekonomik Alan'ı ihlal ediyordu.

Libya'nın ilettiği notada, iki ülke arasında henüz sınırlandırılmamış deniz alanlarında yürütülen araştırma faaliyetleri ile bu sahaların genişletilmesine yönelik adımlar kınandı.

YUNAN ARAŞTIRMASINA 'GASP' UYARISI

Yunan hükümetinin araştırma kapsamında Yunanistan Resmi Gazetesi'nde yayımladığı ihale çağrısından duyulan endişe aktarıldı.

Düzenleme kapsamında, Yunan Hidrokarbon ve Enerji Kaynakları Yönetim Şirketi'nin (EDEYEP) Girit'in güneyi, Mora Yarımadası ve İyon Denizi'ni kapsayan bölgelerde sismik araştırmalar için ruhsat vermesi öngörülüyor.

Söz konusu girişimlerin hedef alındığı notada, "Bu eylemler, 27 Mayıs 2025 tarihinde resmi olarak duyurulan ve Birleşmiş Milletler'e kaydedilen Libya kıta sahanlığının açık bir ihlali ve gaspıdır" ifadesine yer verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na iletilen metinde ayrıca şu değerlendirme yer aldı:

"Bu tür eylemler, yavaş temposuna rağmen şimdiye kadarki turlarda ilerleme kaydeden iki ülke arasındaki ikili müzakerelerin seyrini olumsuz etkileyebilir. Bununla birlikte, iki tarafın müzakerelerin seyrini ve devamını etkileyecek kışkırtıcı eylemlerden kaçınma konusunda mutabık kaldığı göz önüne alındığında, bu ihlallerin sürmesi müzakerelerin durdurulmasına yol açabilir."

LİBYA VE TÜRKİYE ANLAŞMASINI HİÇE SAYIYOR

Yunanistan'ın belirlediği parseller ile verilecek arama ruhsatları, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasında Libya'ya bırakılan deniz alanlarıyla çakışıyor.

Libya'nın bu mutabakatın mantığını uygulayarak, Sirte Körfezi'ni kapatarak ve Gavdos Adası'nın deniz yetki alanını hesaba katmayarak tek taraflı adımlarla MEB hakları iddia etti.

Libya, bir yandan taraflar arasında kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması yönünde mutabakat bulunduğunu belirterek Yunan çalışmalarını protesto ederken, diğer yandan Türkiye ile imzaladığı mutabakatı güvence altına almayı ve BM'ye sunduğu haritaları Atina ile yapılan görüşmelerde kabul ettirmeyi hedefliyor.

YUNANİSTAN PARSEL PARSEL AYIRDI

Libya'nın itirazı, Deniz Araştırmaları Ruhsatlandırma Komisyonu (EXAETH) tarafından açılan ve "Batı ve Güney Yunanistan'daki deniz alanlarında münhasır olmayan sismik verilerin elde edilmesi ve işlenmesi için arama ruhsatı verilmesi" başlığını taşıyan uluslararası ihale çağrısına dayanıyor.

Bu ilan; aralarında "Girit Güneyi 1", "Girit Güneyi 2" ve "Girit Güneybatısı" parsellerinin de yer aldığı sekiz bölgede iki ve üç boyutlu sismik veri toplanmasını kapsıyor.

İlgili parsellerin sınırları, ikili bir anlaşmanın yokluğunda orta hattı münhasır ekonomik bölgenin (MEB) dış sınırı kabul eden 4001/2011 sayılı Yunan kanununa göre belirlendi.