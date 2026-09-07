Türkiye'de meşhur bir markanın kırık beyaz peynirinde tespit edilen Listeria monocytogenes bakterisinin yarattığı panik şimdi tüm Dünyayı alarma geçirdi. Fransa, Almanya, Avustralya, İrlanda ve ABD'de peynir çeşitleri raflardan acil koduyla toplatılırken gıda yetkilileri vatandaşlara sakın tüketmeyin çağrısında bulundu.

BUZDOLABINDA HIZLA ÜRÜYOR

Gıda Bülteni’nde yer alan habere göre, buzdolabında dahi canlı kalıp hızla üreyen bu ölümcül bakteri küresel çapta peynir reyonlarında büyük kriz başlattı. Çiğ süt kullanımı kadar, pastörizasyon sonrası paketleme ve kesme aşamalarındaki hijyen eksikliği de bakterinin hızla yayılmasına ortam sağlıyor. Sağlıklı bireylerde ateş, bulantı ve ishale yol açan sinsi bakteri ölüme bile sebep olabiliyor.

DEV MARKETLER RAFLARDAN TOPLATIYOR

Fransa'da ünlü zincir mağazalarda satılan Tomme peynirleri dahil 7 farklı ürün Listeria ve E. coli şüphesiyle raflardan indirildi. Almanya'da ise açık şarküteri tezgâhlarında ambalajsız satılan Brie peynirleri ve özel üretim çeşitler hızla raflardan toplatıldı ve ürünü alan vatandaşlara paraları iade edildi. Benzer şekilde İrlanda'da doğrudan tüketilen yüksek nemli mozzarella, bocconcini ve burrata peynirleri, Avustralya'da ise paketli Brie peynirleri bulaş riski nedeniyle toplatılma raflardan indirildi.

ABD'DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de de ise diğer ülkelere göre durum daha ağır. Yapılan incelemelerde Listeria bakterisi tespit edilen peynirlerden tüketen ve hastaneye kaldırılan 15 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirlendi.