Baklavacı Faruk Güllü ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardığını duyurdu.

MUHAMMEN BEDEL 223 MİLYON TL

Muhammen bedeli 223 milyon TL olan satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlük; Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden meydana geliyor.

Satış kapsamında şirketin tüm ticari unsurları, marka değeri ve sözleşmeleri de yer alıyor. Bu gelişme, gıda sektöründe dikkat çeken önemli ihalelerden biri olarak değerlendiriliyor.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

İhale 8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

İhaleye katılım şartları ve detayların TMSF tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

2016 YILINDA EL KONMUŞTU

FETÖ'ye üye olduğu tespit edilen kişiler ve bazı şirketler hakkında soruşturmalar açılmıştı. 'Terör örgütünün finansmanı', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından dolayı Güllüoğlu Baklavaları'na 2016 yılında el konmuştu.

Yaşanan sürecin ardından kayyım yönetimine geçen şirketin varlıklarının satışa çıkarılmasıyla birlikte, yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.