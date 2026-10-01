Türkiye’nin en köklü finans kurumlarından Türk Ticaret Bankası, tarihinin başladığı yerde yeni bir sayfa açmak için kolları sıvadı. 1913 yılında tüccar ve girişimcilerin güç birliğiyle "Adapazarı İslam Ticaret Bankası" adıyla kurulan banka, tam 113 yıl aradan sonra ilk kurulduğu yere yani Adapazarı’na yeniden şube açtı. Bankanın yeni şubesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Hizmet Kampüsü bünyesinde hizmete girdi.

İHRACATÇIYA 110 MİLYAR LİRALIK FİNANS

Açılış töreninde bankanın gelecek dönem hedeflerini aktaran Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil, kurumun ihracat odaklı bankacılık stratejisine dikkat çekti. Yeşil, 2025 yılında ihracat sektörüne sağlanan 76,3 milyar liralık finansman desteğinin, bu yıl 110 milyar liraya çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yeni açılan şube kapsamında ihracatçı firmalara nakdi ve gayrinakdi kredi ürünleri sunulması, bireysel ve kurumsal müşterilere ise mevduat, yatırım ve varlık yönetimi hizmetleri verilmesi planlanıyor. Ayrıca şube ağının, üretim ve ihracat hacminin yüksek olduğu diğer bölgelerde de genişletilmesi öngörülüyor.