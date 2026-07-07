

Eskişehir il merkezine 66, Çifteler ilçesine ise yalnızca 3 kilometre uzaklıkta bulunan Abbashalimpaşa Mahallesi, planlı yerleşim düzeni ve köklü tarihiyle dikkat çekiyor. 1912 Balkan Savaşları'nın ardından Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinden göç etmek zorunda kalan Türklerin yerleştirildiği mahalle, kuruluşundan bu yana özgün şehir planını korumasıyla öne çıkıyor.

113 yıl önce köy olarak kurulan yerleşim, Sakarya Nehri'nin doğduğu topraklarda yeni bir yaşam kuran göçmen ailelere ev sahipliği yaptı. Kuruluş sürecinde her haneye 120 dekar tarım arazisi ile 700 metrekare büyüklüğünde konut arsası tahsis edildi. Hazırlanan imar planına uygun şekilde inşa edilen köy, geçen yıllara rağmen aynı plan doğrultusunda gelişimini sürdürdü.

İMAR PLANI HİÇ BOZULMADI

Cumhuriyet döneminde de planlı yapısını koruyan Abbashalimpaşa Mahallesi'nde bugüne kadar yenilenen veya yeniden inşa edilen hiçbir yapı, belirlenen imar planının dışına çıkmadı. Bu özelliği sayesinde mahalle, düzenli sokak ağı ve simetrik yerleşim dokusunu günümüze kadar taşımayı başardı.

MANDIRA'DAN ABBASHALİMPAŞA'YA

Kuruluş yıllarında "Mandıra" adıyla bilinen köy, padişah çiftlikleri geleneğini yaşatan yerleşimlerden biri olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak 30 Aralık 1914 tarihinde, dönemin merkezi Bursa'da bulunan Hüdavendigar Vilayeti yönetiminin aldığı kararla köyün ismi değiştirildi.

Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda köye, Osmanlı Devleti'nin sadrazamlarından Said Halim Paşa'nın kardeşi, Mısır prenslerinden Mehmed Abdülhalim Paşa'nın ikinci oğlu olan Abbas Halim Paşa'nın adı verildi.

DÜZENLİ YERLEŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Meşrutiyet öncesinde Devlet Şurası üyeliği yapan, daha sonra Bursa Valiliği ve Bayındırlık Bakanlığı görevlerinde bulunan Abbas Halim Paşa'nın adını taşıyan mahalle, mimari düzeniyle Türkiye'deki birçok geleneksel yerleşimden ayrılıyor.

Dikdörtgen ve kare biçimindeki adalar üzerine kurulu mahallede sokaklar tamamen düz ve birbirine paralel uzanıyor. Dar ya da çıkmaz sokağın bulunmadığı yerleşim, cetvelle çizilmiş izlenimi veren planıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.