Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü, yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları ve artan buharlaşmanın etkisiyle dikkat çekici bir görünüme kavuştu. Su seviyesindeki azalma ve tuzluluk oranının en üst seviyelere ulaşmasıyla gölün bazı bölümleri kırmızı ve pembe tonlarına bürünerek eşsiz manzaralar oluşturdu.

Tuz Gölü'nde görülen renk değişimi tamamen doğal süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yaz mevsiminde sıcaklıkların artması ve suyun yoğun şekilde buharlaşması, göldeki tuzluluk oranını önemli ölçüde yükseltiyor. Bu durum, yalnızca aşırı tuzlu ortamlarda yaşayabilen bazı mikroorganizmalar için uygun yaşam koşulları oluşturuyor.

MİKROSKOBİK CANLILAR RENGİ DEĞİŞTİRİYOR

Uzmanlara göre göldeki kırmızı ve pembe tonların oluşmasında, "Dunaliella salina" adlı mikroskobik algler ile halo bakteriler etkili oluyor. Bu canlılar, aşırı sıcak ve yüksek tuzluluk koşullarında kendilerini koruyabilmek için kırmızı pigment üretmeye başlıyor. Pigment üreten organizmaların sayısının artmasıyla birlikte göl suyu kırmızı, pembe ve zaman zaman mora çalan tonlara dönüşüyor.

Tuz Gölü'nde yaşanan bu renk değişimi yıl boyunca devam etmiyor.