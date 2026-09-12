Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda yetiştirilen domatesler, hasadın ardından Erciyes Dağı’nın eteklerinde doğal yöntemlerle kurutuluyor. Güneş altında 10-15 gün bekletilen domatesler, kurutulduktan sonra başta İtalya olmak üzere ABD, Brezilya, Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere’ye gönderiliyor.

İlçede yaklaşık 4 bin dekarlık alanda domates üretimi yapılırken bunun yarısına yakını kuru domates için ayrılıyor. Yaklaşık 400 dönümlük sergi alanlarına taşınan 1500 ton civarındaki domates, burada işçiler tarafından elle kesilerek güneşe bırakılıyor.

Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, bölgenin iklim ve coğrafi özelliklerinin ürünün kalitesini artırdığını belirterek, "Özellikle ilçemizde kuru domates üretimi yıl geçtikçe artıyor. Bundan 3 yıl önce ilçemizde başlayan domates ekimi 80 dekar sergiyle başlamıştı ve birkaç çiftçi tarafından yapılıyordu. Daha sonra ilçemizin bulunduğu konum, ovamızın yapısı ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklık farkının bulunması ve güneş ışığını fazla alması domateslerimizdeki kaliteyi ve lezzeti artırıyor. Özellikle İtalya'da pizzalarda bizim ilçemizden giden domateslerin kullanıldığını biliyoruz. Avrupa ülkelerinin tercih etmesinin nedenleri arasında el ile kesilmesi, kendi öz suyu ile kurutulması ve gün ışığında kurutulduğu için lezzet ve aromasının güzel olması geliyor" dedi.

‘AROMASI ÇOK GÜZEL’

Sözleşmeli üretimin çiftçilerin kuru domatese yönelmesinde etkili olduğunu söyleyen Demirel, "Çiftçimiz sözleşmeli üretim yaptığı için ürünü kaç liraya alacağını ve satacağını önceden bildiğinden domates ekimi yapmak istiyor. Normalde ilçemizde 4 bin dekarın üzerinde domates ekimi var. Bunun yaklaşık 2 bin dekarı kuru domates için ekiliyor. Domateslerimiz gün ışığında kızarıyor ve kurutuluyor. Bu nedenle lezzeti ve aroması çok daha güzel oluyor. Hasat başladığında hemen hemen her arazide 45-50 kişilik işçi grupları çalışıyor. Domatesler toplanarak kasalarla sergilere getiriliyor. Burada işçiler tarafından el ile kesiliyor ve daha sonra gideceği ülkenin talebine göre tuzlanarak veya kükürtlenerek kurutuluyor" diye konuştu.

91 ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

Türkiye’de üretilen kuru domateslerin 91 ülkeye ihraç edildiğini belirten Demirel, “Yeşilhisar'ın da bu ihracatta yer almasından gurur duyuyoruz. Ülkemiz genelinde 91 ülkeye ihraç edilen domatesler bizim ilçemizden de başta Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya olmak üzere Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelere kuru domates gönderiliyor. Özellikle İtalya'da pizzalarda bizim ilçemizden giden domateslerin kullanıldığını biliyoruz. Avrupa ülkelerinin tercih etmesinin nedenleri arasında el ile kesilmesi, kendi öz suyu ile kurutulması ve gün ışığında kurutulduğu için lezzet ve aromasının güzel olması geliyor” ifadelerini kullandı.

FABRİKALARDA SINIFLANDIRILIYOR

Güneşte kurutulan domatesler daha sonra işleme tesislerine götürülerek renk ve kalite açısından makineler yardımıyla ayrıştırılıyor. Demirel, "Kurutulan domatesler toplandıktan sonra büyük fabrikalara gidiyor. Fabrikalarda renk ve kalite bakımından makinelerden geçirilerek sınıflandırılıyor. Örneğin Amerika kükürtlü olanı, Avrupa Birliği ülkeleri ise tuzlu olanı tercih ediyor. Ürünler taleplere göre sınıflandırıldıktan sonra paketlenerek yurt dışına ihraç ediliyor. 91 ülkeye ihraç edilen kuru domates, ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlıyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor” dedi.