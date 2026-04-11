Amerika, İspanya, Brezilya, Kanada, Hollanda ve Tayvan’dan birçok şehrin yer aldığı uluslararası liste, bu yıl da farklı ülkelerden dikkat çeken şehirleri bir araya getirdi.

TÜRKİYE'DEN KONYA LİSTEDE

Konya’nın yıllarda gerçekleştirdiği dijital dönüşüm ve akıllı şehir uygulamaları, uluslararası ölçekte takdir topladı.

Şehir genelinde kurulan fiber optik ağ, ücretsiz Wi-Fi hizmetleri ve dijital iletişim çözümleri sayesinde kamu hizmetlerinin daha hızlı ve kolay erişilebilir hale geldiği belirtildi. Bu yatırımlar, Konya’nın dijital dönüşüm sürecinde önemli bir ivme kazanmasını sağladı.

YENİ HEDEF TOP7 LİSTESİ

Smart21 listesine giren şehirler, bir sonraki aşamada “Top7” final listesine kalabilmek için yarışacak. Konya’nın da bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, uluslararası kuruluşlardan şehre yönelik tebrik ve davetlerin geldiği ifade edildi.