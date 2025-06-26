8 Aralık 2024'te Suriye'de yaşanan siyasi dönüşüm sonrası ülkede yeni bir dönem başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından, iç savaş nedeniyle yıllar önce Türkiye’ye sığınan binlerce kişi, gönüllü olarak ülkelerine dönmeye başladı. Dönüşlerin en yoğun yaşandığı dönemlerden biri ise karne tatili süreci oldu.

Söz konusu dönüşler, özellikle kiralık konut piyasasını doğrudan etkiledi. Emlak piyasası temsilcilerinin aktardığına göre, kiracılardaki azalma nedeniyle bazı şehirlerde kira fiyatlarında ciddi bir gerileme meydana geldi. Talebin zayıflaması, mülk sahiplerini daha uygun fiyatlara razı olmaya zorladı.

KİLİS GİBİ SINIRA YAKIN ŞEHİRLERDE KİRALAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

Şu anda Kilis gibi sınıra yakın şehirlerde 8 ila 10 bin lira arasında doğalgazlı daire bulmak mümkün. Geçtiğimiz yıl bu seviyedeki daireler 12-13 bin lira bandındaydı. Sobalı, eski yapı konutlarda ise fiyatlar çok daha sert düştü. Bazı mahallelerde 2-3 bin liraya kiralık ev bulmak mümkün hale geldi.

Bazı bölgelerdeki dairelerde, fiyat düşüşüne rağmen kiracı bulmak zorlaştı. Bu durum, mülk sahiplerini hem fiyat indirimine hem de evlerini daha cazip hale getirmek için küçük çaplı tadilatlara yöneltti.

Uzmanlar, bu dönemin ev kiralamak isteyenler açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Kiralık konut bolluğu, uygun fiyatlarla birlikte daha fazla alternatif sunuyor. Arz fazlasının devam etmesi durumunda önümüzdeki aylarda da kira fiyatlarında baskı oluşabileceği ifade ediliyor.