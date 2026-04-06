Hatay’da 2023 yılında konut stokunun yetersizliği nedeniyle kira fiyatlarında yaşanan %100’lük artış, yerini kademeli bir düşüşe bıraktı. Uzmanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesinin piyasadaki baskıyı kırdığını ifade ediyor. Vatandaşların kalıcı konutlarına geçiş yapmasıyla boşalan daireler, kiralık arzını artırarak fiyatların normalleşmesini sağladı.

Gayrimenkul uzmanları,kira rakamlarının belirlenmesinde dairenin katı ve şehir merkezine olan mesafesinin ana kriterler haline geldiğini vurguladı. Uzman görüşlerine göre, yeni teslim edilen deprem konutlarında kira skalası 5 bin TL ile 15 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle şehir merkezinden uzaklaştıkça ve konut arzı arttıkça, piyasada daha erişilebilir rakamların ortaya çıktığı gözlemleniyor.

FİYATLAR 5 BİN TL'YE KADAR DÜŞÜYOR

İlan platformlarından elde edilen güncel veriler ve uzman görüşleri, piyasadaki düşüş trendini destekliyor. Bölgedeki emlakçılar, konuma ve bina özelliklerine bağlı olarak kira bedellerinin bazı bölgelerde 5 bin TL ile 6 bin 500 TL bandına kadar gerilediğini ifade ediyor.

Uzmanlar, konut teslimatlarının devam etmesiyle birlikte Hatay'daki kiralık daire piyasasının daha stabil bir yapıya kavuşacağını öngörüyor. Arzın talebi karşılamaya başlaması, geçtiğimiz yıl yaşanan fahiş fiyat artışlarının önüne geçerken; lokasyon ve yapı kalitesine göre şekillenen daha gerçekçi bir fiyatlandırma dönemine girildiği belirtiliyor.