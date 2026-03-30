Türkiye ile İspanya arasında sosyal medyada güçlenen dostluk atmosferi, turizm sektörüne de yansımaya başladı. Özellikle Pedro Sanchez’in Türk bayrağıyla verdiği selam mesajı, iki ülke halkları arasında dikkat çekici bir etkileşim yarattı. Bu sembolik adımın ardından İspanya’da Türkiye’ye yönelik ilginin hızla arttığı gözlemleniyor.

SİYASİ YAKINLAŞMA TURİZMİ ETKİLEDİ

Son dönemde İspanya’nın uluslararası konularda Türkiye ile benzer bir duruş sergilemesi, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdi. Sosyal medyada karşılıklı paylaşılan olumlu mesajlar ve liderler düzeyindeki sıcak temaslar, turizm hareketliliğini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

2025'TE YÜZDE 20 ARTIŞ YAŞANMIŞTI

2025 yılının ikinci yarısında karşılıklı uçuşların ve charter seferlerinin artırılmasıyla birlikte İspanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında önemli bir yükseliş yaşandı. Yıl sonunda İspanyol turist sayısı yüzde 20 artarak 452 bine ulaştı. Bu artış, ulaşım olanaklarının genişlemesinin turizme doğrudan katkısını ortaya koydu.

2026 HEDEFİ 700 BİN TURİST

Bu yıl ise beklentiler çok daha yüksek. Uçuşların aynı yoğunlukta devam etmesi, olumlu siyasi atmosfer ve sosyal medya üzerinden kurulan güçlü iletişim sayesinde İspanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 50’ye varan bir artış öngörülüyor. Sektör temsilcileri, 2026 sonunda yaklaşık 700 bin İspanyol turistin Türkiye’yi ziyaret edebileceğini ifade ediyor.

REZERVASYONLAR ŞİMDİDEN ARTIŞ SİNYALİ VERİYOR

Turizm verilerine göre, son dönemde yapılan rezervasyonlar da beklentileri destekler nitelikte. Özellikle yaz sezonu için yapılan erken rezervasyonlarda ciddi bir artış yaşanırken, Türkiye’nin İspanyol turistler için cazip destinasyonlar arasında öne çıktığı görülüyor.