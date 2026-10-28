Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Ekim 2026 tarihinde güncellediği gıda denetimi listesinde bir sucuk markasına ilişkin dikkat çeken tespiti kamuoyuyla paylaştı. Sakarya'da üretilen dana sucukta domuz eti bulunduğu bildirildi. SAKARYA'DA DOMUZ ETİ KULLANMIŞLAR Bakanlığın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde yer alan bilgilere göre, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamulleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen Hacı Kemal markalı dana sucukta domuz eti tespit edildi. Tespit, Bakanlığın 27 Ekim 2026 tarihli güncellemesiyle kamuoyuna duyuruldu.

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