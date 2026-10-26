Avrupa Birliği'nin gıda ve yem güvenliği bildirim sisteminde yayımlanan 2026.9017 numaralı kayda göre, Türkiye menşeli taze biberler Bulgaristan'daki sınır kontrolünde incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde Emamectin benzoate, Thiamethoxam ve Tau-Fluvalinate adlı üç farklı pestisit etken maddesinin kalıntılarına rastlandı.

Söz konusu maddeler, tarımsal üretimde zararlı böceklerle mücadele amacıyla kullanılan kimyasallar arasında yer alıyor. Gıdalarda bulunabilecek pestisit kalıntılarının güvenlik açısından değerlendirilmesinde, tespit edilen miktarlar ve ilgili mevzuatta belirlenen sınır değerler önem taşıyor.

RİSK İHTİMALİ OLARAK SINIFLANDIRILDI

22 Ekim 2026 tarihinde Bulgaristan tarafından yapılan bildirimde, olayın risk değerlendirmesi bölümünde “potansiyel risk” ifadesi kullanıldı. Kayıtta, etkilenen kişi sayısına ilişkin bir bilgi verilmezken, herhangi bir hastalık belirtisi veya sağlık şikâyeti de bildirilmedi.

Bildirimin tehlike gözlemleri bölümünde Emamectin benzoate için 0,047 ± 0,024 mg/kg, Thiamethoxam için 0,047 / 0,024 mg/kg ve Tau-Fluvalinate için 0,028 - 0,014 mg/kg değerleri yer aldı.

BİBERLERİN İMHASINA KARAR VERİLDİ

Sınır kontrolü sırasında tespit edilen kalıntılar nedeniyle ilgili ürün partisi için sınırdan geri çevirme bildirimi oluşturuldu. Kayıtta, Bulgaristan tarafından alınan önlem “imha” olarak belirtildi.