Hızlı servis dikeyinde dünyanın en yaygın zincirlerinden biri olan Subway, kendi kalesi olan ABD’de tarihinin en büyük daralmasını yaşıyor. Bir dönem "her köşe başında bir mağaza" stratejisiyle rekor kıran dev marka, son 10 yıldır içinden çıkamadığı bir kapanma sarmalına girdi.

DEV FAST FOOD ZİNCİRİNDEN RADİKAL KARAR

Dünya genelinde on binlerce şubesi bulunan sandviç devi Subway, ABD operasyonlarında radikal bir küçülme kararı aldı. Şirket, yeniden yapılanma planı kapsamında 729 şubesini daha kapatacağını duyurdu. Bu karar, markanın son 10 yıldır yaşadığı mağaza sayısı gerilemesini zirveye taşıdı.

Subway’in düşüşü aslında bir günde başlamadı. 2015 yılında ABD genelinde yaklaşık 27 bin şubeye ulaşarak zirveyi gören zincir, o tarihten bu yana her yıl küçülmeye devam ediyor. Verilere göre; 2016 ile 2025 yılları arasında toplam 8 bin 345 restoran kepenk indirdi. Son alınan kararla birlikte dev zincir, üst üste 10. yılını da mağaza kaybederek kapatmış olacak.

'KENDİNİ YİYEN' MAĞAZALAR

Sektör kaynaklarına göre bu çöküşün ana nedeni, şirketin geçmişteki aşırı hızlı büyüme stratejisi. Birbirine çok yakın mesafelerde açılan şubeler, uzun vadede şube başına düşen geliri zayıflattı. Analistler, Subway restoranlarının birbirine rakip hale gelerek satış performansını düşürdüğünü, bunun da "verimsiz şubeler" ordusu yarattığını belirtiyor.

TÜKETİCİ TAZE VE KALİTELİ ARIYOR

Uzmanlar, fast food dünyasında dengelerin değiştiğine dikkat çekiyor. Tüketiciler artık sadece "hızlı" olanı değil, daha taze ve gurme içerikli ürünleri tercih ediyor. Klasik hızlı servis zincirlerinin bu dönüşüme ayak uydurmakta zorlandığı ifade edilirken, Subway’in standart menü yapısının yeni nesil tüketici alışkanlıklarının gerisinde kaldığı vurgulanıyor.

VERİMLİLİK İÇİN KÜÇÜLEREK BÜYÜME

Analistlere göre bu büyük geri çekilme, aslında bir kurtuluş planı. Şirket, kâr getirmeyen operasyonlarını tasfiye ederek daha sürdürülebilir ve verimli bir yapı kurmayı hedefliyor. Ancak 8 binden fazla mağazanın kapanmış olması, markanın ABD pazarındaki hakimiyetinin ciddi şekilde sarsıldığını kanıtlıyor.