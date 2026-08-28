Anadolu'nun birçok ilinde hiçbir ekim müdahalesi olmadan doğada yetişen kızılcık meyvesinin hasat dönemiyle birlikte ticareti hız kazandı. Orman kenarlarından ve sahipsiz arazilerden toplanan ürünler, kilosu 60 ile 80 lira arasındaki fiyatlarla pazarlarda ve alım noktalarında alıcı buluyor.

DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN MEYVE KAZANÇ KAPISI OLDU

Kastamonu, Bursa, Denizli, Uşak ve Kütahya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde kendiliğinden yetişen meyve, bölge halkı tarafından dallarından tek tek toplanıyor. Yörelere göre "ergen" olarak da adlandırılan ürünler, kasalara doldurularak doğrudan tüccarlara teslim ediliyor.

Hiçbir gübreleme veya sulama maliyeti olmadan elde edilen bu ürün, kırsalda yaşayan vatandaşların aile bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor. Toplanan meyvelerin bir kısmı kişisel tüketim için ayrılırken, büyük bölümü ticari amaçla satılıyor.

FARKLI ŞEHİRLERDEN GELEN TÜCCARLAR NEDEN İLGİ GÖSTERİYOR?

Yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle dikkat çeken kızılcık; Ankara, Eskişehir ve İstanbul gibi büyükşehirlerden gelen alıcıların odağında yer alıyor. Doğal yapısı korunarak toplanan ürünler, sanayi ve geleneksel üretim alanlarına sevk ediliyor.

Geleneksel beslenmede geniş yer tutan meyve; marmelat, reçel, şurup ve hoşaf yapımında kullanılırken bazı bölgelerde ise yöresel tarhanalara katılıyor. Ürünün hem taze hem de işlenmiş tüketimindeki talep artışı, doğadan toplanan kızılcığın pazar değerini her geçen yıl artırıyor.