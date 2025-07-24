23 Temmuz 2025 gecesi, Türkiye’nin dört bir yanında gökyüzüne bakanlar, alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Maviye çalan gizemli bir ışık, sosyal medyada ülke gündemine oturdu. Daha önce görülen ışıklara benzememesi nedeniyle yurt dışı platformlarında da dikkat çekti.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, hem Türkiye'de hem de yurtdışındaki gökyüzü gözlemcilerini alarma geçirdi. Ancak bu gizemli ışığın kaynağı hâlâ bilinmiyor.

"BU ŞİMDİ NEREDEN ÇIKTI"

X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan videolarda, geceyi yaran parlak mavi ışık net şekilde görülüyor. Kayseri çevre illerinden Musul ve İran'ın kuzeydoğusuna kadar farklı bölgelerden benzer gözlemler yapılırken, kullanıcılar şaşkınlıklarını “bu bir meteor mu, UFO mu?” yorumlarıyla dile getirdi.

NE OLDUĞU BELİRSİZ

Göz kamaştırıcı ışığın ne olduğuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili hiçbir kurumdan doğrulama gelmezken, olayın doğasıyla ilgili sorular giderek artıyor.

STARLİNK UYDULARINA BENZEMİYOR

Daha önce gökyüzünde görülen ışıklar genellikle Starlink uydularına bağlanıyordu. Ancak bu seferki görüntüler, o alışıldık “sıralı ışıklar” formuna benzemiyor. Parlaklık, rengi ve hareket tarzı açısından farklılık gösteren bu mavi cisim, akıllara yeni bir olasılık mı sorusunu getirdi.