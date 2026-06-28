Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi sınırlarında yer alan İncekum Plajı, yalnızca altın rengindeki kumu ve kristal berraklığındaki deniziyle değil, ziyaretçilerine sunduğu sıra dışı ulaşım deneyimiyle de dikkat çekiyor. Doğal yapının korunması amacıyla özel araçların girişine kapalı olan plaja ulaşım, traktörlerin çektiği römorklarla sağlanıyor.

Marmaris Manşet'in aktardığına göre, bu uygulama sayesinde İncekum'un eşsiz doğası korunuyor.

BÖLGEYE ÖZEL ULAŞIM DENEYİMİ

İncekum'a gelen ziyaretçiler, araçlarını belirlenen otopark alanına bıraktıktan sonra yaklaşık 4 kilometrelik yolu traktör römorklarında kat ediyor. Çam ağaçlarıyla çevrili güzergâhta yapılan yolculuk, daha plaja ulaşmadan tatilin unutulmaz anlarından biri haline geliyor. Yaz sezonu boyunca gün boyu düzenli olarak çalışan traktörler, her gün yüzlerce kişiyi plaja taşıyor.

YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Plaja ulaşımın en dikkat çekici bölümü olan traktör yolculuğu, özellikle yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler yol boyunca cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek bu deneyimi kayıt altına alıyor. Çam ormanlarının arasından ilerleyen traktörler, sosyal medya paylaşımlarında da sıkça yer buluyor. Özellikle çocuklu aileler için bu yolculuk, denize ulaşmadan başlayan eğlenceli bir aktiviteye dönüşüyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR KOY

Tamamı kum tabanından oluşan denizi uzun süre sığ kalan İncekum Plajı, özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Ziyaretçiler ister şezlong kiralayarak ister kendi kamp sandalyesi ve yiyecekleriyle günü değerlendirebiliyor. Plaj içerisinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği işletmeler de hizmet veriyor.