İç Anadolu’nun ortasında yer alan ancak sınırları aşan ekonomik yapısıyla dikkat çeken Konya’nın Kulu ilçesi, kendine has ticari ritmiyle tüm Türkiye'den ayrılıyor. Başta İsveç olmak üzere Almanya, Hollanda ve Belçika ile olan sıkı bağı ve yurt dışındaki yüz bini aşkın memleketlisi sayesinde ilçe, yıl boyunca Türk Lirası'ndan çok dövizin hakim olduğu dev bir finans merkezini andırıyor.

ALIŞVERİŞTE EURO VE DOLAR ÖDENİYOR

İlçedeki çarşı ve mağazalarda ticaretin temel dinamiğini döviz oluşturuyor. Birçok işletmenin ürün ve hizmet fiyatlarını doğrudan euro veya dolar üzerinden belirlediği Kulu'da, alışverişler de ağırlıklı olarak yabancı para birimleriyle tamamlanıyor. Banka şubeleri ile döviz bürolarının gün boyu aralıksız mesai yaptığı ilçede esnaf, kasaya giren paranın büyük bölümünü dövizin oluşturduğunu ifade ediyor.

TRAFİKTE AVRUPA PLAKALARI YOĞUNLUKTA

Resmi nüfusu 52 bin civarında seyreden ilçe, yurt dışıyla olan yoğun bağları, gidiş-dönüş trafiği ve Avrupa'dan gelen araçların yoğunluğu nedeniyle bambaşka bir çehre sergiliyor. İlçenin cadde ve sokaklarında yerli plakalara Avrupa ülkelerine ait araçlar eşlik ederken, Ankara-Konya karayolu üzerindeki işletmeler ve merkezi caddelerdeki finans trafiği hız kesmeden sürüyor.

İLÇE HALK ARASINDA ‘KULUFORNİYA’ OLARAK BİLİNİYOR

Özellikle İsveç'e verdiği devasa göç dalgası nedeniyle halk arasında yıllardır "Kuluforniya" lakabıyla anılan ilçe; kafe ve restoranlarından emlak sektörüne, kuyumcularından ulusal zincir mağazalara kadar çok güçlü bir ticaret ağına ev sahipliği yapıyor. Avrupa ile İç Anadolu arasında kesintisiz bir finans ve kültür köprüsü kuran bu benzersiz ilçe, vitrinlerinden kasalarına kadar dövizin nabzının attığı bir merkez olarak dikkat çekiyor.