Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşların yaz tatili için memleketlerine dönmesi, Konya'nın Kulu ilçesindeki ekonomik ve sosyal yaşamı hareketlendirdi. Yaz aylarında ilçe genelinde ticari işlemler ağırlıklı olarak yabancı para birimleri üzerinden yürütülürken finansal kurumlar ve işletmelerdeki işlem hacmi katlandı.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE FİYAT ETİKETLERİ DÖVİZE ENDEKSLENDİ

Kulu'da faaliyet gösteren mağaza ve işletmelerde alışverişlerin önemli bir kısmı euro ve dolar ile gerçekleştiriliyor. İlçedeki bazı işletmelerin fiyat etiketlerini döviz cinsinden belirlediği gözlenirken, banka şubelerinde ve döviz bürolarında işlem talebinin artması nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor.

İSVEÇ VE ALMANYA'DAN GELEN GURBETÇİLER NÜFUSU İKİYE KATLADI

Kulu Belediyesi tarafından paylaşılan verilere göre, normal dönemde 51 bin 794 olan ilçe nüfusu, gurbetçilerin gelişiyle birlikte 100 bin sınırını aştı. Gayriresmi verilere göre ise yaz aylarındaki anlık nüfusun 150 bine ulaştığı belirtiliyor. Nüfus artışında özellikle İsveç, Almanya, Hollanda ve Belçika'da ikamet eden vatandaşların dönüşü belirleyici rol oynuyor.

ANKARA VE KONYA BAĞLANTI YOLLARINDA ARAÇ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

İlçedeki hızlı nüfus artışı karayolu ulaşımına da yansıdı. Avrupa plakalı araçların ilçeye girişiyle birlikte Konya-Ankara Karayolu üzerindeki Kırkahvesi Mevkii ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere ana arterlerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

AVRUPA ÜLKELERİNE VERİLEN GÖÇ BÖLGE TİCARETİNİ ŞEKİLLENDİRDİ

Özellikle İsveç'e verdiği yoğun göç nedeniyle kamuoyunda "Kuluforniya" lakabıyla da anılan ilçe, yaz aylarında ulusal markalar, zincir mağazalar, gayrimenkul ve hizmet sektörü için geniş bir pazar oluşturuyor. Bölge esnafı, yıllık ticari gelirinin büyük bir kısmını yaz sezonunda gerçekleşen bu hareketlilikten elde ediyor.