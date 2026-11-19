Avrupa’ya işçi göçünün hız kazandığı dönemlerde Hollanda’ya giden Türk girişimcilerin kurduğu dayanışma ağları, zamanla ülke yönetiminin de dikkatini çekti. Ancak Hollanda sınır kapılarında ve resmi denetim birimlerinde Türkiye’nin yalnızca belirli bir şehrinde doğan vatandaşlara yönelik başlatılan özel izleme süreci, yıllar sonra bile şaşkınlık yaratıyor.

HER ŞEY 1974'TE ROTTERDAM'DA BAŞLADI

Söz konusu sürecin temelleri 1974 yılında atıldı. O dönem Hollanda’nın önemli liman şehirlerinden Rotterdam’a yerleşen Kayserili Ahmet Aktar, kendi düzenini kurduktan sonra memleketindeki akrabalarının da ülkeye gelmesi için harekete geçti. Aktar’ın öncülüğünde Hollanda’ya ulaşan akrabalar, kısa sürede gıda ve perakende alanına yönelerek art arda bakkal dükkânları açtı. Aile ve hemşehri dayanışmasıyla büyüyen bu girişimler, çok geçmeden Hollanda’nın dört bir yanına uzanan geniş bir ticari ağa dönüştü.

HIZLI BÜYÜME DENETİM BİRİMLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Aynı memleketten gelen girişimcilerin açtığı dükkânların kısa sürede çoğalması, Hollanda’daki maliye ve göçmenlik otoritelerinin radarına takıldı. Yapılan resmi incelemelerde bu ticari yapı içerisindeki bazı işletmelerde kayıt dışı faaliyetlerin saptanması, ülkede yeni bir dönemin kapısını araladı.

KİMLİĞİNDE BU İL YAZANLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Denetimlerde ortaya çıkan bulguların ardından 1980’li yıllardan itibaren sıkı bir kontrol mekanizması devreye sokuldu. Yeni uygulamayla birlikte pasaportunda ve resmi kayıtlarında doğum yeri Kayseri olarak görünen Türk vatandaşlarının Hollanda’ya girişleri çok daha yakından takip edilmeye başlandı.

1974 yılında tek bir kişinin akrabalarına destek olmak amacıyla başlattığı ticari dayanışma, yıllar içinde Hollanda makamlarının Türkiye’nin belirli bir şehrine odaklanan sıra dışı bir takip politikası geliştirmesine zemin hazırladı.