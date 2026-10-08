Elektrik faturalarının her ay cepleri yaktığı bir dönemde, Türkiye’nin bir köşesinde öyle bir sistem kuruldu ki görenler gözlerine inanamıyor. Yüksek gelen faturalara tamamen çözüm bulan bu yerleşim yerinde ne içme suyu pompaları için para ödeniyor ne de tarladaki sulama vanaları cepleri yakıyor. Çevredeki yerleşim yerleri her ay fatura stresi yaşarken, burada kurulan devasa mekanizma sayesinde üretilen fazla enerji üstüne bir de gelir kapısına dönüşüyor.

ENERJİYİ ÜCRETSİZ ÇEKMEYE BAŞLADI

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Kusura Köyü, muhtarlık ve yerel kooperatifin öncülüğünde hayata geçirilen vizyoner bir projeyle bölgenin kaderini değiştirdi. Gün ışığından maksimum derecede faydalanan bir noktaya kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde köyün en büyük gider kalemleri birer birer ortadan kaldırıldı. Tarlalarını sularken yüksek elektrik maliyeti altında ezilen üreticiler, kurulan paneller sayesinde ihtiyaç duydukları tüm enerjiyi doğrudan gökyüzünden ücretsiz olarak çekmeye başladı.

FATURAYI SIFIRLAYIP KÖYE SERVET KAZANDIRDILAR

Kurulan akıllı sistem sadece tarladaki sulamayla sınırlı kalmadı. Village yaşamının ortak giderleri, sokak aydınlatmaları ve köyün içme suyunu pompalayan dev motorların elektrik ihtiyacı da bu güneş panellerinden karşılanıyor. Üstelik sistem o kadar verimli çalışıyor ki, yoğun güneşli günlerde üretilen fazla elektrik ulusal şebekeye satılarak köy bütçesine ek gelir sağlanıyor. Fatura ödemek yerine kasasına para koyan Kusura köyü, hem çevre köylere örnek oluyor hem de yenilenebilir enerjinin gücüyle geleceğe güvenle bakıyor.