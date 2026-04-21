Diyarbakır’daki Alçık köyü, Türkiye’de yabancı dilin günlük yaşama entegre olduğu nadir yerleşim birimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Toplumun her kesiminde konuşulan İngilizce, gençlerden ileri yaş gruplarına kadar yaklaşık 700 kişilik nüfusun tamamı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

DİLİN KÖKENİ 1960’LI YILLARA DAYANIYOR

Köyde İngilizcenin yaygınlaşma süreci, 1960’lı yıllarda bölgede yürütülen petrol arama faaliyetleriyle başladı. O dönem bölgeye gelen yabancı petrol şirketlerinin çalışanları ile köylüler arasında kurulan yoğun iletişim, dilin öğrenilmesini zorunlu kıldı. İş ilişkileriyle başlayan bu süreç, zamanla yerel halkın günlük konuşma dilinin bir parçası haline geldi.

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILIYOR

Alçık köyünde İngilizce, sadece dış dünya ile iletişim kurmak için değil, aile içi sohbetlerde ve günlük ticari faaliyetlerde de kullanılıyor. Dil bilgisi ve konuşma pratiği, herhangi bir kurs veya okul eğitimi olmaksızın, ebeveynlerden çocuklara doğal bir süreçle aktarılıyor.

SOSYAL YAPIYI ŞEKİLLENDİREN DİL PRATİĞİ

Günlük alışverişlerden komşu diyaloglarına kadar hayatın her alanına sirayet eden bu durum, Alçık köyünü Türkiye’nin en sıradışı yerleşim yerlerinden biri kılıyor. Bölge halkı, 1960'lardaki zorunlu iletişimin bugün kalıcı bir sosyal yapıya dönüştüğünü ve İngilizcenin artık mahallenin kimliğiyle özdeşleştiğini belirtti.