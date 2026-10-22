Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından uzmanların bir "yaşam laboratuvarı" gibi incelediği Ordu Gölköy, istatistiklere göre Türkiye'nin en düşük ölüm oranına ve en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapıyor.

İlaçsız, hastalıksız bir şekilde 100 yaşını deviren köylüler, dinamizmleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Bölgede 100 yaş bir son değil, taze bir başlangıç olarak görülüyor.

KÖYDE HAREKET HİÇ BİTMİYOR

Gölköy’ü diğer bölgelerden ayıran en büyük fark, yaşlılık kavramının "köşeye çekilmek" anlamına gelmemesi.

90 ve 100 yaşındaki amcalar ve teyzeler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dik yamaçlardaki fındık bahçelerinin yolunu tutuyor. Uzmanlar, vücudun sürekli aktif olmasının ve fiziksel hareketin hücresel yaşlanmayı geciktiren en büyük faktör olduğunu vurguluyor.

UZUN YAŞAMIN SIRRI KARALAHANA

Bölge halkının uzun ve sağlıklı yaşamındaki en büyük beslenme sırrı sofralarından eksik etmedikleri karalahana. Ancak mucize sadece bu yeşillikte saklı değil; karalahananın mısır ekmeği ve ev yapımı yoğurtla birleşmesiyle ortaya çıkan güçlü probiyotik etki, bağışıklık sistemini adeta çelik gibi yapıyor. Uzmanlara göre bu geleneksel üçlü, vücuttaki kronik iltihabı (enflamasyonu) hücresel düzeyde baskılıyor.

İLAÇ YERİNE ISIRGAN OTU VE KUŞBURNU

Gölköy sakinlerinin birçoğu hayatı boyunca ağır bir hastalık geçirmemiş. Basit rahatsızlıklarda eczaneye gitmek yerine doğrudan doğanın sunduğu çözümlere sığınıyorlar. Dağlardan taze toplanan ısırgan otu, yabani kekik ve kuşburnu çayı, köy halkının doğal antibiyotiği görevini üstleniyor.

YALNIZLIK YOK, YÜKSEK SEROTONİN VAR

Araştırmalar, uzun ömrün %30'unun psikolojik dayanıklılıktan geldiğini gösteriyor. Gölköy’de hiç kimse kendini yalnız hissetmiyor; güçlü komşuluk ilişkileri ve kopmayan aile bağları sayesinde yaşlılık depresyonuna neredeyse hiç rastlanmıyor. Yüksek serotonin seviyesi, organ fonksiyonlarını ve genel sağlığı doğrudan olumlu etkiliyor.

SIFIR HAVA KİRLİLİĞİ VE BOL OKSİJEN

Deniz seviyesinden yüksekte yer alan bölge, tam anlamıyla bir oksijen deposu. Hava kirliliğinin sıfır olduğu Gölköy’de kandaki oksijen doygunluğunun sürekli yüksek kalması, organların yorulmadan çalışmasını sağlarken cildin bile 100 yaşında pürüzsüz kalmasına imkan tanıyor.

UZUN YAŞAMIN 3 ALTIN KURALI

Asırlık çınarların herkes için paylaştığı uzun yaşam tavsiyeleri ise oldukça net:

Paketli gıdaları evinize sokmayın.

Asansörü ve kolaylığı unutun, her gün hareket edin.

Sofranızdan taze yeşilliği eksik etmeyin.