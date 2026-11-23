Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi, kadınlarının yabancı dil becerileriyle dikkat çekiyor. Yıllardır bölgeye gelen yabancı turistlerle iletişim kuran Soğanlılı kadınlar, okul sıralarında değil, bez bebek satarak Fransızca, İngilizce ve İtalyanca başta olmak üzere 5-6 farklı dil öğrendi.

BEZ BEBEK SATARAK YABANCI DİL ÖĞRENDİLER

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soğanlı Mahallesi'nin dikkat çeken hikâyesini anlattı. Bölgeyle özdeşleşen bez bebeklerin geçmişine değinen Cıngı, bu geleneğin bir öğrencinin okul ödeviyle başladığını aktardı.

Annesinin tahta ve kumaş parçalarından hazırladığı bebeği okuluna götüren küçük bir kızın, bir turistin ilgisini çekmesiyle başlayan üretim zamanla mahalle geneline yayıldı. Kadınlar için önemli bir geçim kaynağına dönüşen bez bebekler, Soğanlı'nın tanıtımında da önemli rol oynadı.

TURİSTLERLE KONUŞA KONUŞA ÖĞRENDİLER

Yıllar boyunca farklı ülkelerden gelen turistlerle iletişim kuran Soğanlılı kadınlar, zamanla 5-6 yabancı dilde sohbet edebilecek seviyeye ulaştı. Fransızca, İtalyanca ve İngilizce konuşabilen kadınlar, yabancı dil eğitimini turistlerle kurdukları iletişim sayesinde geliştirdi.

Geleneksel Anadolu kıyafetlerini yansıtan Soğanlı bez bebekleri ise 2005 yılında coğrafi işaret tescili aldı. Mahalle, bez bebeklerin yanı sıra son yıllarda sıcak hava balonlarıyla da turistlerin ilgisini çekiyor.