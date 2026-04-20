Türkiye'nin jeolojik mirası içerisinde müstesna bir yere sahip olan ve antik çağ coğrafyacısı Strabon tarafından "Katakekaumene" yani yanık ülke olarak adlandırılan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, yer altı oluşumlarıyla bilim dünyasının merceğinde kalmaya devam ediyor. Türkiye’nin UNESCO tescilli tek jeoparkı unvanını taşıyan bölge, son dönemde yürütülen lav tüneli araştırmalarıyla dikkat çekti

LAV TÜNELLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Bölgede yaklaşık 5 yıldır süren envanter çalışmaları kapsamında, volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş devasa lav tünelleri inceleniyor. Yaklaşık 12 bin yıl önce aktif olduğu bilinen volkanlardan çıkan akışkan lavların, yüzeyde soğuyup kabuk bağlaması ve iç kısımdaki akışın devam etmesiyle oluşan bu tünellerden bugüne kadar 5 tanesi kayıt altına alındı.

Araştırma ekipleri, bölgenin geniş bir alanına yayıldığı tahmin edilen yeni tünellerin yerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

LABORATUVAR İŞLEVİ GÖRÜYOR

Manisa sınırları içerisinde yer alan jeopark, bünyesindeki 80’e yakın volkan konisi, bazalt kaya denizleri, sütun bazaltlar ve peri bacaları ile yer bilimciler için bir laboratuvar işlevi görüyor. Bölgenin jeolojik geçmişini ve volkanik hareketliliğini yansıtan bu yapılar, hem akademik araştırmalara hem de doğa turizmine zemin hazırlıyor.