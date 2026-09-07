Adıyaman merkeze bağlı 50 haneli ve 220 nüfuslu Ormaniçi Köyü'nde bulunan ilkokul, bu yıl adeta tarihe geçecek bir uyum haftasına neden oldu. Birleştirilmiş sınıfta eğitim verilen okulda, 1. sınıfa kayıt yaptıran sadece tek öğrenci minik Meryem Sever oldu.

OKULUN SADECE 1 ÖĞRETMENİ 7 ÖĞRENCİSİ VAR

Uyum haftasının ilk gününde babası Ramazan Sever'in elini tutarak okula gelen minik Meryem, kendisi için özel hazırlanan sınıfta öğretmeni Celal Demirkol ile tanıştı. Mevcut 6 öğrencisi bulunan ve sadece 1 tane öğretmeni bulunan okulun toplam mevcudu Meryem’in gelişiyle 7’ye çıkmış oldu. Bugün itibariyle okulda tek kişilik ilk ders zili çaldı.

SADECE 1 KİŞİ OKULA KAYIT YAPTIRDI

Birleştirilmiş sınıflarda eğitimin devam ettiğini ve bu yıl tek bir yeni öğrencinin kayıt yaptırdığını söyleyen okulun tek öğretmeni Celal Demirkol, "Öğrencilerimiz birleştirilmiş sınıfta eğitim görüyor. Bu yıl okulumuza sadece bir öğrenci kayıt yaptırdı. Bizim birleştirilmiş sınıfımızda 6 öğrencimiz vardı, bu yılki Meryem Sever ile okuldaki öğrenci sayımız 7'ye yükseldi” açıklamasında bulundu.

“HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇILDI'

Kızını okula teslim eden baba Ramazan Sever ise “Meryem'in hayatında yepyeni bir sayfa açıldı. Öğrenci sayısı kaç olursa olsun devletin bu imkanı sağlamasından gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi. Sınıfın tek yeni üyesi olan Meryem Severçok heyecanlı olduğunu belirtti.