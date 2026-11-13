Türkiye genelinde 81 ili kapsayan ve 1 milyondan fazla vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen dev zeka araştırmasının sonuçları yeniden gündeme bomba gibi düştü. Farklı kategorilerdeki test sorularıyla yapılan ölçümler sonucunda, Türkiye'nin il il ortalama IQ puanları hesaplandı.

BU ŞEHRİN NEREDEYSE HER EVİNDEN PROFESÖR ÇIKIYOR

Araştırma verilerine göre, üniversiteleri ve öğrenci nüfusuyla tam bir eğitim üssü olan Eskişehir, 105.20'lik rekor IQ ortalamasıyla rakiplerini geride bırakarak "Türkiye'nin En Zeki Şehri" unvanını kimseye kaptırmadı. Adeta her köşesinden akademisyen ve profesör çıkan şehir, eğitim ve kültürdeki başarısını zeka ortalamasıyla da tescillemiş oldu. Eskişehir'i hemen ardından başkent Ankara (104.91) ve Ege'nin incisi İzmir (104.51) takip etti.

İSTANBUL İLK 4’E GİREMEDİ

Listenin en dikkat çeken sürprizi ise Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dan geldi. 104.02 puan ortalamasında kalan megakent, aynı puana sahip Çanakkale ile 5. sırayı paylaşarak ilk 4'ün dışında kaldı.

İşte Türkiye'nin IQ Ortalaması En Yüksek 10 Şehri

Eskişehir – 105.20

Ankara – 104.91

İzmir – 104.51

Muğla – 104.12

Çanakkale – 104.02

İstanbul – 104.02

Kocaeli – 103.85

Balıkesir – 103.59

Bursa – 103.47

Kırklareli – 103.38