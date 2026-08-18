Türkiye gayrimenkul piyasasında arsa ve arazi yatırımları altın çağını yaşamaya devam ediyor. Metropollerin çevresinde yer alan, ulaşım ağlarıyla güçlenen ve devasa sanayi hamleleriyle göç alan kentler, yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Uzmanlar, arsa alırken sadece bugünkü rakamlara değil; bölgenin imar planlarına, altyapısına ve stratejik konumuna bakılması gerektiğinin altını çiziyor. İşte tam da bu kriterleri karşılayan ve yatırımcısına servet kazandırma potansiyeli taşıyan öne çıkan 5 il.

İKİ METROPOLÜN ORTASINDAKİ STRATEHİK İL

İstanbul ve Ankara bağlantı aksının tam merkezinde yer alan Düzce, stratejik konumuyla göz dolduruyor. Karadeniz’e açılan kapısı, hızla gelişen sanayisi ve dev ulaşım projeleriyle kentteki arsa talebi adeta patlama yaşamış durumda. Büyükşehirlerin keşmekeşinden kaçanlar için hem ticari hem de konut projelerine uygun bakir alanlar sunuyor.

İSTANBUL’UN YANI BAŞINDAKİ YATIRIM CENNETİ

Osmangazi Köprüsü ve deniz yolu bağlantıları sayesinde İstanbul’a dakikalar mesafesinde bulunan Yalova, değerine değer katmaya devam ediyor. Termal turizmi, konsept yazlık projeleri ve yeni nitelikli imar alanlarıyla kent, kısa ve orta vadeli yatırımcılar için tam bir cazibe merkezi konumunda.

YATIRIMCILARIN İLK ADRESİ

Marmara Bölgesi'nin en önemli üretim üslerinden birine dönüşen Tekirdağ, İstanbul’dan aldığı düzenli göçle hızla büyüyor. Dev organize sanayi bölgeleri, geniş arazi yapısı ve güçlü altyapısıyla kent, yeni konut ile ticari alan arayışındaki yatırımcıların ilk adresi oluyor.

ULAŞIM AĞININ KALBİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasıyla ulaşım ağlarının kalbi haline gelen Sakarya, özellikle sanayi ve depolama alanı yatırımlarında ivmeyi arkasına aldı. Genişleyen OSB’leri ve tarım dışı arazi potansiyeliyle arsa değerleri her geçen gün katlanarak yükseliyor.

GAYRİMENKUL RADARLARININ TAM MERKEZİ

1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının tamamlanmasının ardından lojistik bir merkeze dönüşen kent, gayrimenkul radarlarının tam merkezinde. Hem turizm potansiyeli hem de yeni ticaret yolları üzerinde yer alması, Çanakkale'deki tarlaları ve arsaları en çok prim yapan varlıklar arasına soktu.