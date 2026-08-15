Türkiye genelinde 81 ili kapsayan ve 1 milyondan fazla vatandaşın katılımıyla hazırlanan IQ araştırmasının sonuçları yeniden gündeme geldi.

Katılımcılara yöneltilen farklı kategorilerdeki test soruları sonucunda elde edilen verilerle kentlerin ortalama zeka puanları hesaplandı.

Açıklanan verilerle birlikte "Türkiye'nin en zeki ili hangisi?", "İstanbul IQ testinde kaçıncı sırada?", "Ankara ve İzmir'in zeka ortalaması kaç?" soruları arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yer aldı. İşte Ege'den Marmara'ya, İç Anadolu'dan Karadeniz'e uzanan dev listede Türkiye'nin IQ ortalaması en yüksek ilk 21 şehri...

ESKİŞEHİR LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, kültür ve eğitim kenti olarak anılan Eskişehir, 105.20 IQ ortalamasıyla listenin 1. sırasında yer alarak "Türkiye'nin En Zeki Şehri" unvanını kazandı.

Eskişehir'i hemen ardından başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir takip etti.

Türkiye'nin en kalabalık metropolü İstanbul ise Çanakkale ile aynı puanı paylaşarak ilk 5'in hemen ardında kendine yer bulabildi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ İLLERİ SIRALAMASI

1 milyondan fazla kişinin yanıtlarıyla şekillenen, 1'den 21'e kadar IQ puanı en yüksek şehirlerin tam listesi:

Eskişehir – 105.20

Ankara – 104.91

İzmir – 104.51

Muğla – 104.12

Çanakkale – 104.02

İstanbul – 104.02

Kocaeli – 103.85

Balıkesir – 103.59

Bursa – 103.47

Kırklareli – 103.38

Trabzon – 103.37

Antalya – 103.29

Tekirdağ – 102.82

Zonguldak – 102.68

Yalova – 102.58

Karaman – 102.52

Uşak – 102.37

Konya – 102.36

Rize – 102.32

Denizli – 102.14

Bartın – 102.13