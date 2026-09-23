

Artan akaryakıt fiyatları ve araç giderlere karşılık yolcu sayısının beklenen seviyeye ulaşmaması, bazı firmaları zor durumda bıraktı. Kimi şirketler faaliyetlerini zarar ederek sürdürürken, özellikle sektöre yeni adım atan firmaların yüksek yatırım maliyetlerine uzun süre dayanması güçleşti.

Bu tabloya dikkat çeken örneklerden biri HFH Bosfor Seyahat oldu. Mayıs 2026'da 2026 model araçlarla seferlerine başlayan firma, yaklaşık üç aylık faaliyetinin ardından ağustos ayında seferlerini durdurdu.

EGE'DE ÇOK SAYIDA GÜZERGAHTA SEFER YAPIYORDU

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, İzmir-Aydın hattının yanı sıra Marmaris ve Altınoluk gibi farklı noktalara da yolcu taşıyordu. Kısa süre içerisinde faaliyetlerini sonlandırması, sektördeki yüksek maliyet baskısını bir kez daha gündeme getirdi.

SIFIR OTOBÜSÜN MALİYETİ MİLYONLARI BULUYOR

Şehirlerarası taşımacılıkta kullanılan otobüslerin fiyatları marka ve modele göre değişiklik gösteriyor. Sıfır araçlarda fiyatlar yaklaşık 18 milyon liradan başlayıp 29 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Milyonlarca liralık araç yatırımlarının geri dönüşünün uzun yıllara yayılması, artan işletme giderleriyle birlikte firmaların finansal yükünü daha da artırıyor.