Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından koruma altına alınan Erdem Çikolata'nın geleceği, 1 Nisan 2026 tarihinde yapılacak alacaklılar oylamasıyla netleşecek.

Konkordato süreci devam eden dev gıda firmasının, borçlarını yapılandırmak ve faaliyetlerini sürdürmek amacıyla alacaklılarıyla son pazarlık masasına oturuyor. Başpınar’daki fabrika adresinde gerçekleşecek bu toplantıda oylanacak proje, şirketin piyasaya olan yükümlülüklerini hangi takvimle ödeyeceğini belirleyecek.

OYLAMA 1 NİSAN'DA YAPILACAK

Şirketin sunduğu ödeme projesi, alacaklı şahıs ve kurumların onayına sunulacak. Toplantıya katılacak tarafların yasal haklarını korumaları için kimlik ve yetki belgelerini eksiksiz bulundurmaları zorunluluk arz ediyor.

BELGELER İNCELEMEYE AÇILDI

Alacaklılar, toplantı tarihinden önceki 7 gün boyunca şirketin Gaziantep’teki merkezine giderek mali tabloları ve teklif edilen projeyi yerinde inceleme hakkına sahip. Bu süreç, oylama öncesi şeffaflığın sağlanması adına kritik bir aşama olarak görülüyor.

KATILAMAYANLAR İÇİN EK SÜRE

Toplantı günü bizzat katılım sağlayamayan alacaklılar için süreç sona ermeyecek. Toplantı bitimini takip eden 7 gün içerisinde yazılı olarak projeye dahil olmak (iltihak) ve oy kullanmak yasal olarak mümkün kılınacak.