Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait çocuk istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’nin 86 milyon 92 bin 168 kişilik toplam nüfusunun 21 milyon 375 bin 930’unu çocuklar oluşturuyor. 1970 yılında %48,5 olan çocuk nüfus oranının 2025’te %24,8’e gerilemesi, Türkiye’nin demografik yapısındaki hızlı değişimi gözler önüne serdi.

ÇOCUK YOKSULLUĞU ALARMA VERİYOR: HER 3 ÇOCUKTAN BİRİ RİSK ALTINDA

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri yoksulluk oranları oldu. Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerine göre, 2025 yılında Türkiye’deki çocuk nüfusun %36,8’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. Bu oran, toplam nüfus için geçerli olan %27,9’luk yoksulluk riskinin oldukça üzerinde seyrediyor. Kız çocuklarında yoksulluk riski %37,8 ile erkek çocuklara oranla daha yüksek kaydedildi.

ÇOCUK NÜFUS ORANI HIZLA DÜŞÜYOR

TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre, mevcut doğurganlık yapısının devam etmesi durumunda çocuk nüfus oranının 2030’da %22,1’e, 2100 yılında ise %14,5’e kadar düşmesi bekleniyor. Doğurganlık hızının daha da azalacağı "düşük senaryo"da ise bu oranın yüzyıl sonunda %9,9’a kadar gerileyeceği öngörülüyor. Türkiye, bu düşüşe rağmen %24,8’lik güncel oranıyla %17,6 olan Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde yer alıyor.

EN ÇOCUKLU ŞEHİR ŞANLIURFA EN AZ ÇOCUK TUNCELİ'DE

İller bazında yapılan incelemede, çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il %43,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı %39,2 ile Şırnak ve %36,7 ile Mardin izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il ise %17,0 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Türkiye’deki hanelerin %41,9’unda 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunuyor.

EĞİTİMDE TAMAMLAMA ORANLARI VE GEREKSİNİMLİ BİREYLER

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2024/25 eğitim döneminde ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı %95,4 olurken, bu kademede okul tamamlama oranı %98,6 olarak gerçekleşti. Örgün eğitim içerisinde özel eğitim alan öğrencilerin oranı %3,4 olarak belirlendi. 2024 yılında ilk kez özel gereksinim raporu alan çocuk sayısı ise 96 bin 83 oldu.

POPÜLER İSİMLER DEĞİŞTİ: ALPARSLAN VE ALYA

2025 yılında doğan bebeklere konulan isimlerde erkeklerde Alparslan, Göktuğ ve Metehan ilk üç sırayı paylaştı. Kız bebeklerde ise en çok tercih edilen isimler Alya, Defne ve Gökçe oldu. Genel çocuk nüfusu bütününde ise en yaygın kullanılan isimler erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep olmaya devam etti.

Sağlık verilerine göre, 2009 yılında binde 13,9 olan bebek ölüm hızı, 2024 yılında binde 9,0’a geriledi. Çocuk ölümlerinde en sık rastlanan neden ise "dışsal yaralanma ve zehirlenmeler" olarak açıklandı. 15 yaşındaki bir çocuk için beklenen kalan yaşam süresi ortalama 64,3 yıl olarak hesaplandı.