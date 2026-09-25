Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Irak, Gürcistan gibi İran'a komşu ülkelerin ABD ile savaşan ülkeden yapılan uçuşları yasaklamasının üzerine İranlı üst düzey yetkililerden üst üste tehditler gelmeye başladı.

Bu tehditlerin sonuncusu, dini lider Mücteba Hamaney'in Güvenlik Danışmanı Muhammed Mokber'den geldi. Mokber, X üzerinden zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Danışman, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile düşmanca politikaların uygulanmasında gösterilen uyum, İran halkının hafızasında kalıcı olacaktır. Bu konudaki tutumumuz nettir: Bölgede uçuş ya herkes için serbesttir ya da hiç kimse için değildir. Eğer İran’ın uçuş ve havaalanı hizmetlerinden yararlanma imkanı olmazsa, bölgedeki hiçbir ülke de bu imkanlara sahip olamayacaktır."