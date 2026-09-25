Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Irak, Gürcistan gibi İran'a komşu ülkelerin ABD ile savaşan ülkeden yapılan uçuşları yasaklamasının üzerine İranlı üst düzey yetkililerden üst üste tehditler gelmeye başladı.
Bu tehditlerin sonuncusu, dini lider Mücteba Hamaney'in Güvenlik Danışmanı Muhammed Mokber'den geldi. Mokber, X üzerinden zehir zemberek açıklamalar yaptı.
Danışman, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ABD ile düşmanca politikaların uygulanmasında gösterilen uyum, İran halkının hafızasında kalıcı olacaktır. Bu konudaki tutumumuz nettir: Bölgede uçuş ya herkes için serbesttir ya da hiç kimse için değildir. Eğer İran’ın uçuş ve havaalanı hizmetlerinden yararlanma imkanı olmazsa, bölgedeki hiçbir ülke de bu imkanlara sahip olamayacaktır."
İRAN HAVACILIĞINA AMBARGO
ABD'nin İran havacılık sektörünü hedef alan geniş kapsamlı yaptırımlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte, birçok ülke İran hava yolu şirketlerinin operasyonlarını kısıtlamaya başladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, İran uçaklarına hizmet veren yabancı şirketlerin dolar sisteminden menedileceği uyarısı küresel havacılıkta hızlı bir geri çekilmeyi tetikledi.
Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve Gürcistan İran taşıyıcılarına tam yasak uygularken; Irak, Umman ve Türkiye belirli rotaları askıya aldı.
Mahan Air, Ankara’nın talebiyle Türkiye seferlerini durdururken, Irak yetkilileri Bağdat uçuşlarını askıya alarak kara yolu alternatiflerini gündeme getirdi.
Şubat ayında başlayan ABD-İsrail savaşı nedeniyle halihazırda aksayan İran havacılığı, ABD ikincil yaptırımlarının baskısıyla dış dünyadan daha da izole hale geliyor.
Kararlar, yurt dışına seyahat etmek ya da ülkesine dönmek isteyen İran vatandaşlarının ulaşım imkânlarını ciddi ölçüde daraltıyor.