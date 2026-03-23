Ukrayna, Rusya’nın artan balistik füze saldırılarına karşı hava savunma ağını güçlendirmek amacıyla Fransız-İtalyan ortak yapımı yeni nesil SAMP/T NG sistemini 2026 yılında envanterine katmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından duyurulan bu stratejik hamle, Türkiye dahil birçok ABD müttefiki ülkenin kullandığı Patriot sistemine en güçlü alternatifi olarak görülen bu platformun, gerçek muharebe şartlarındaki ilk kapsamlı sınavını vermesini sağlayacak.

Enerji altyapısı ve şehir merkezlerini hedef alan hibrit saldırılar karşısında anti-balistik füze stokları kritik seviyeye gerileyen Kiev yönetimi, bu yeni nesil teknolojiyle savunma mimarisindeki en büyük boşluğu doldurmayı hedefliyor.

SAVUNMA YAPILARI DAHA DİRENÇLİ HALE GELECEK

Batılı müttefiklerin askeri yardımlarıyla şekillenen Ukrayna hava savunma ekosistemi; ABD’nin Patriot ve NASAMS, Almanya’nın ise IRIS-T sistemleriyle desteklenirken, SAMP/T NG’nin devreye girmesiyle birlikte çok katmanlı savunma yapısı daha dirençli hale gelecek.

İtalya ve Fransa’nın teknolojik iş birliğiyle geliştirilen sistemin, Rus füzelerine karşı sergileyeceği performans, Ukrayna'nın gelecekteki tedarik süreçlerinde öncelik talebi için belirleyici bir kriter olacak.

Savunma uzmanları, 2026 yılındaki bu konuşlandırmanın sadece Ukrayna’nın güvenliği için değil, Avrupa savunma sanayisinin teknolojik rüştünü ispatlaması açısından da kritik bir dönüm noktası olacağını vurguluyor.