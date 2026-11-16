Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu, 2027 yılı savunma bütçesi kapsamında ilave uçakların tedarikine olanak sağlayan değişiklikleri kabul etti. Yeni uçakların özellikle yüksek tehdit içeren bölgelerde görev yapabilecek taktik donanımlara sahip olması planlanıyor. Satın alma sürecinin tamamlanması için bütçenin nihai onay aşamalarından geçmesi gerekiyor.

ALMANYA'NIN ENVANTERİNDE 53 UÇAK BULUNUYOR

Dünyanın en büyük A400M filosuna sahip olan Almanya, halihazırda 53 adet Airbus A400M Atlas kullanıyor. İlk teslimatların Aralık 2014'te başladığı programda mevcut siparişlerin son uçağı Nisan 2026'da teslim edildi.

Almanya'nın yeni alım planında, filodaki ilk 16 uçağın daha gelişmiş taktik versiyonlarla değiştirilmesi öne çıkıyor. Eski uçaklar ağırlıklı olarak personel ve yük taşımacılığında kullanılırken yeni modellerin gelişmiş öz savunma sistemleriyle donatılması hedefleniyor.

Yeni uçakların, askeri tehditlerin bulunduğu bölgelerde görev yapabilmesi ve hava kuvvetlerinin operasyonel esnekliğini artırması bekleniyor.

139 MİLYAR EUROLUK SAVUNMA BÜTÇESİ

Almanya'nın 2027 yılı için planladığı savunma harcamaları, Alman Silahlı Kuvvetleri özel fonuyla birlikte 139 milyar euroyu aşacak. Ana savunma bütçesinin ise yaklaşık 110 milyar euro seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Planlanan 16 uçaklık alımın toplam maliyeti ve teslimat takvimi henüz açıklanmadı. Bütçe düzenlemesinin onaylanması, satın alma sürecinin önünü açarken Airbus ile nihai sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Yeni siparişin, İspanya'nın Sevilla kentinde üretimi sürdürülen A400M programına da katkı sağlaması bekleniyor. Airbus, mevcut siparişlerin azalması nedeniyle üretim temposunu yılda yaklaşık sekiz uçak seviyesinde tutmaya çalışıyor.

TÜRKİYE DE A400M PROGRAMININ ORTAKLARI ARASINDA

Airbus A400M Atlas programı, 2003 yılında Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Türkiye, Belçika ve Lüksemburg'un katılımıyla başlatıldı. Geliştirme sürecinde çeşitli gecikmeler ve maliyet artışları yaşanan uçak, 2013 yılında hizmete girdi.

Türkiye de programın ortak ülkeleri arasında yer alıyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 10 adet A400M bulunuyor. Ağır askeri araçların, helikopterlerin, personelin ve çeşitli lojistik malzemelerin taşınmasında kullanılan uçaklar, hazırlıksız pistlere iniş yapabilme özellikleriyle öne çıkıyor.

37 tona kadar yük taşıyabilen A400M, askeri nakliye görevlerinin yanı sıra havadan yakıt ikmali ve insani yardım operasyonlarında da kullanılabiliyor.