

Mersin’in Anamur ilçesinde deniz kıyısında yükselen Mamure Kalesi, Roma’dan Osmanlı’ya uzanan tarihi geçmişiyle bölgenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan kale, farklı medeniyetlerin izlerini aynı yapıda buluşturmasıyla öne çıkıyor.

Yaklaşık 1500 yıllık geçmişe sahip olan yapı, stratejik konumu ve mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Tarih boyunca savunma ve yerleşim amacıyla kullanılan kale, bugün de ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

ROMA’DAN OSMANLI’YA UZANAN GEÇMİŞE SAHİP

Uzmanlara göre kalenin temelleri Roma döneminde atıldı. Daha sonraki süreçte Bizanslılar, Haçlılar, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar tarafından kullanılan yapı, her dönemde yeni eklemelerle büyütüldü.

UNESCO’nun paylaşımında, “23.500 m2'lik bir alanı kaplayan kale, Türkiye'nin en büyük ve en iyi korunan kalelerinden biridir” ifadeleri yer alıyor.

7 ASIRLIK CAMİ HALA İBADETE AÇIK

Kale içerisinde bulunan tek minareli cami, 14. yüzyıl başlarında Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından yaptırıldı. Yaklaşık 700 yıldır ibadete açık olan yapı, Anadolu’daki kesintisiz kullanılan en eski ibadet alanları arasında gösteriliyor.

Mahmut Bey’in kaleyi yeniden onardıktan sonra yapıya “Mamure” adını verdiği belirtiliyor.

39 KULELİ DEV SAVUNMA YAPISI

Yaklaşık 23 bin 500 metrekarelik alana yayılan Mamure Kalesi, 39 kule, su sarnıçları ve savunma hendekleriyle dikkat çekiyor. Kara tarafı hendekle çevrili olan kalede, batı, doğu ve güney olmak üzere üç ana avlu bulunuyor.

UNESCO kayıtlarında, “1500 yaşın üzerindeki Mamure Kalesi, Akdeniz kıyısındaki en iyi korunmuş Orta Çağ kaleleri arasında yer almaktadır” değerlendirmesi yapılıyor.

MAMURE KALESİ NEREDE?

Mamure Kalesi, Mersin-Antalya karayolu üzerinde, Anamur’a yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Bozdoğan Mahallesi sınırlarında bulunuyor. Deniz kenarındaki konumu sayesinde hem tarihi hem de doğal manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.