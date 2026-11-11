Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen balon balığı, zehirli yapısı nedeniyle diğer balık türlerinden ayrılıyor. Balıkçılar tarafından avlanabilen bu türün tüketilmesi ise ciddi sağlık riski taşıyor. Özellikle içerdiği tetrodotoksin nedeniyle ölümcül zehirlenmelere yol açabilen balon balığı, denizlerdeki varlığı ve tüketim yasağıyla dikkat çekiyor.

AKDENİZ VE EGE KIYILARINDA GÖRÜLÜYOR

Balon balığı, özellikle Akdeniz'de yayılım gösteren istilacı türler arasında yer alıyor. Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e ulaşan tür, Türkiye'nin güney kıyılarında da görülüyor. Gümüş yanaklı balon balığı olarak bilinen tür, bölgedeki deniz ekosistemi açısından da yakından takip ediliyor.

AVLAMAK SERBEST, TÜKETMEK YASAK

Balon balığının avlanması belirli kurallar çerçevesinde mümkün olsa da bu durum tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Türkiye'de balon balığının satışı ve tüketimi yasaklanmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türün popülasyonunu azaltmak amacıyla balıkçılara yönelik av teşvikleri de uyguluyor.

İÇERDİĞİ ZEHiR ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLİYOR

Balon balığının en tehlikeli özelliği, tetrodotoksin adı verilen güçlü bir zehir içermesi. Bu toksin özellikle balığın iç organlarında ve bazı dokularında bulunabiliyor. Zehirlenme durumunda ağız ve dudak çevresinde uyuşma, kas güçsüzlüğü, felç ve solunum yetmezliği gelişebiliyor. Ağır vakalar ölümle sonuçlanabiliyor.

BALIKÇILARA AV TEŞVİĞİ VERİLİYOR

Balon balığının denizlerdeki sayısını azaltmak amacıyla balıkçılara yönelik destekleme programı uygulanıyor. 2024-2026 dönemini kapsayan düzenleme kapsamında, belirlenen türleri avlayan ve gerekli ruhsat şartlarını taşıyan balıkçılara ödeme yapılıyor.

11 Temmuz 2026'da yayımlanan kararla destekleme tutarı, gümüş yanaklı balon balığında balık başına 35 TL, diğer belirlenen türlerde ise 10 TL olarak düzenlendi.